Homem de 73 anos com impotência sexual inseriu três baterias no pênis e perdeu parte do órgão

(Foto: Reprodução / Getty Images)- Idoso enfiou baterias na uretra para se masturbar e não conseguiu retirá-las, infeccionando o local.

Um homem de 73 anos inseriu três baterias similares às pastilhas Tic Tac na uretra, canal do pênis por onde passa a urina. O caso inusitado foi descoberto quando o idoso procurou uma emergência médica na Austrália com fortes dores no pênis.

Por sofrer com impotência sexual há três anos, já havia realizado inclusive terapias de eletrochoque para recuperar suas ereções.

O idoso declarou que tinha o hábito de inserir corpos estranhos na uretra para se masturbar, mas neste caso as baterias entraram mais profundamente no órgão. No desespero para retirá-las, ele acabou empurrando-as ainda mais profundamente.

Ao chegar ao hospital, o homem não conseguia urinar e apresentava inchaço em todo o órgão. Ainda, a bateria colocada por último havia se danificado lá dentro e os médicos temiam o vazamento de elementos corrosivos no corpo do paciente.

Um artigo foi publicado, no dia 10 de fevereiro, sobre o caso na Urology Case Reports. “Este é o primeiro caso de inserção de baterias deste tipo na uretra. Sabemos de casos da inserção de uma grande variedade de corpos estranhos como fios, ossos, talheres, alfinetes, termômetros, cotonetes e vermes, mas bateira foi a primeira vez e os traumas de seus produtos químicos são extremamente prejudiciais”, escreveram os médicos.

Homem passou por 2 cirurgias

Os médicos que atenderam o paciente disseram ter tentado retirar as baterias com pinças, mas a dor impediu que o procedimento fosse realizado. A solução foi sedar o homem e retirar as baterias em uma cirurgia.

Durante a operação cirúrgica, os profissionais da saúde descobriram que a uretra do paciente estava queimada por conta do

vazamento das substâncias corrosivas. Eles cuidaram das queimaduras, prescreveram antibióticos e deram alta para o homem após três dias.

Dez dias depois, o idoso retornou ao hospital com novo inchaço no pênis e muita secreção de pus acumulada no órgão, além de dificuldade de retração do prepúcio.

Os médicos drenaram todo o líquido do pênis em uma nova cirurgia e descobriram que 8 cm da uretra havia necrosado, o que obrigou-os a retirar parte do órgão do paciente, com a substituição do canal por um cateter. O tecido ao redor foi raspado para evitar novas infecções. O homem recebeu alta e os médicos decidiram não fazer enxertos para reconstruir o pênis, já que isso iria expor o paciente à risco de vida por conta de sua faixa etária.

