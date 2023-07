Novo asteroide é descoberto por alunos de escola pública do Pará durante programa da Nasa

Novos asteroides são descobertos por alunos de escola pública do Pará durante programa da Nasa — Foto: Divulgação

Estudantes tiveram a oportunidade de colaborar na identificação de corpos celestes que representam riscos potenciais para o planeta Terra.

Alunos da Escola Estadual Honorato Filgueiras, localizada no distrito de Mosqueiro, em Belém, tiveram uma conquista notável ao descobrirem um asteroide em um programa da Nasa que visa identificar corpos celestes que representam riscos potenciais para o planeta Terra.

Através do programa “Caça Asteroides”, desenvolvido pela Nasa em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações do Governo Federal, os estudantes tiveram a oportunidade de colaborar com a agência espacial na análise de imagens captadas por um telescópio da Universidade do Havaí.

Sob a coordenação do professor Hélio Júnior, seis alunos do primeiro ano do ensino médio da Escola Honorato Filgueiras receberam 24 pacotes de imagens e conseguiram identificar diversas matérias espaciais, incluindo a confirmação de um novo asteroide inicialmente chamado de “LUI0005”.

O asteroide está sendo analisado pela Nasa e pelo Ministério das Ciências e Tecnologia (MCTI) para possível nomeação definitiva. O professor Hélio Júnior expressou o orgulho da conquista e ressaltou a importância de estudantes de escolas públicas participarem de projetos científicos desse porte.

“Todos estão muito eufóricos com os trabalhos produzidos durante esse período e isso nos enche de orgulho”, afirmou o professor.

Ele destacou que essa descoberta demonstra o potencial dos alunos paraenses e enche a todos de orgulho.Os estudantes também compartilharam sua satisfação em participar do projeto e a oportunidade de se aproximarem do universo da astronomia.

Paula Vitória, aluna do primeiro ano do ensino médio, mencionou a aquisição de conhecimentos na área da astronomia e a ampliação de horizontes proporcionada pela participação no projeto.

“Tivemos a oportunidade de estarmos mais envolvidos e próximos desse universo, que traz muitas curiosidades e mistérios. Tenho certeza que, tanto para mim, quanto para meus colegas, conseguimos adquirir mais conhecimentos na área da astronomia, e assim, conseguir enxergar novos horizontes”, ressaltou entusiasmada.

O programa “Caça Asteroides” permite que brasileiros de todas as idades e níveis de escolaridade contribuam como astrônomos amadores. Os participantes passam por treinamentos que os capacitam a identificar corpos celestes antes de se dedicarem à análise prática.

Após a descoberta, os achados são analisados por astrônomos profissionais, que podem determinar os riscos que esses asteroides representam para a humanidade.

Arneide Carvalho, diretora da Escola Honorato Filgueiras, expressou sua felicidade e orgulho pela participação dos estudantes em um evento tão significativo.

“Estou muito feliz e orgulhosa de ver nossa equipe de pesquisadores participando de um evento dessa magnitude. Tenho plena convicção de que estão trilhando o caminho certo”, falou emocionada.

As atividades do programa “Caça Asteroides” serão retomadas em agosto pelos estudantes da Escola Honorato Filgueiras. A descoberta realizada pelos alunos é um marco importante para a comunidade escolar e destaca o potencial dos jovens paraenses na área científica.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2023/10:46:50

