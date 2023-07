Início de veraneio registra quatro mortes em acidentes de trânsito em estradas federais no Pará

PRF faz operação de segurança nas estradas federais do Pará neste verão — Foto: Divulgação/PRF

Foram registrados sete acidentes ocorridos entre sexta-feira (30) e domingo (2).

Sete acidentes foram registrados em estradas federais do Pará no primeiro final de semana de veraneio. Segundo balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgado nesta segunda-feira (3), quatro pessoas morreram e sete ficaram feridas nos acidentes, ocorridos entre sexta-feira (30) e domingo (2).

Segundo a PRF, as mortes ocorreram em três acidentes. Dois registrados no sábado (1º), com uma morte cada. O terceiro, ocorreu domingo (2), com duas mortes. Os três acidentes ocorreram na BR-163, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

No total, oito pessoas foram presas. Uma das prisões ocorreu por direção de veículo sob efeito de bebida alcoólica. Dois veículos foram recuperados e uma arma de fogo foi apreendida.

Infrações

Os dados revelam ainda que 15 pessoas foram autuadas por dirigir sob efeito de bebida alcoólica. Mais de 750 testes de bafômetro foram realizados. No total, 1.218 veículos foram fiscalizados.

Houve autuação de 20 pessoas por estarem sem capacete nas motos; 23 autuações por flagrante de falta de uso de cinto de segurança em carros; onze autuações por crianças sendo transportadas sem cadeirinha de segurança. Foram registrados ainda 106 casos de ultrapassagem indevida.

Fonte: g1 Pará — Belém

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

