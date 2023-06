Novo Progresso -Casal é preso no bairro Nego do Bento comercializando entorpecentes

Casal é preso suspeito de comercialização de entorpecentes em Novo Progresso, no PA – (foto:Divulgação)

Os dois foram presos e conduzidos para delegacia de polícia civil onde estão a disposição da justiça.

A guarnição da Polícia Militar em rondas pelo Nego do Bento 3, município de Novo Progresso, Sudoeste do Pará, foi avistado um automóvel Fiat Palio preto em lugar ermo em atitude suspeita o que motivou uma abordagem.

De acordo com a Polícia, no veículo estavam um casal suspeitos de estarem comercializando entorpecentes.

Durante a abordagem pessoal feminina foi encontrada com Neuza Rodrigues, uma trouxa com pedras análoga a crack embaladas para comercialização, segundo ela o seu companheiro Eder Carlos do Nascimento, guardava mais mercadoria em sua residência.

Após autorização do casal, para guarnição adentrar na residência, foi encontrado uma quantidade de Crack, Maconha, cocaína, dinheiro e aparelhos celulares.

Diante dos fatos apresentados, foi dado voz de prisão ao casal e conduzido para delegacia para procedimentos cabíveis.

MATERIAIS APREENDIDOS:

28 pedras de entorpecentes análoga a crack, pesando 12 gramas -10 trouxas análoga a cocaína, pesando 3,4 gramas – 03 trouxas análoga a maconha, pesando 8,5 gramas – Uma quantia em dinheiro no valor de R$: 472,00 reais – 01 Automóvel Fiat Palio preto – 03 aparelhos celulares-02 carteiras porta cedulas.

Fonte: Plantão 24 horas News/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2023/06:25:27

