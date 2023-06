A Plinko Demo – Um jogo que pode lhe trazer um monte de emoções positivas

Você está pronto para se beneficiar de um novo jogo de cassino online que oferece um RTP alto? Então você definitivamente deveria experimentar o Plinko.

A versão online da Plinko demo foi desenvolvida pela BGaming e é um dos jogos de cassino mais envolventes que existe.

O jogo é inspirado no programa de TV americano ‘The Price is Right’. O provedor de software BGaming, conhecido por slots populares como Elvis Frog em Vegas e Bob’s Coffee Shop, mas também por outros jogos de cassino como Rocket Dice, trouxe Plinko para cassinos online em 2019.

O jogo é jogado em um grande tabuleiro. Na parte inferior do tabuleiro, você encontrará caixas com prêmios.

Um disco é lançado de cima, que salta sobre os espigões e acaba caindo em um dos compartimentos. O jogador ganha o prêmio correspondente à caixa onde o disco caiu.

O nome do jogo é baseado no som “plink, plink, plink” que é ouvido quando o disco salta sobre os picos.

O tabuleiro de Plinko

O Plinko online é muito parecido com o jogo físico. A única diferença é que aqui tudo é digital.

O campo de jogo consiste em uma tela azul que está vazia no início. À direita, você vê o tabuleiro Plinko com as caixas com as possíveis vitórias sob o triângulo.

Abaixo está um grande botão “Jogar” clicando no qual você pode iniciar o jogo. Em ambos os lados do botão, você encontrará diferentes opções de apostas onde poderá determinar a variância e definir se deseja jogar manualmente ou automaticamente.

Bem na parte inferior do campo de jogo, você encontrará o tamanho da aposta, onde poderá determinar quanto deseja apostar por turno.

Durante o jogo, a parte vazia da tela é usada para registrar seus turnos anteriores. Você pode ver sua aposta, o tempo de cada rodada e quanto você ganhou ou perdeu.

Como jogar a Plinko demo?

Depois de iniciar o jogo, você precisa definir quanto deseja apostar por turno. Para fazer isso, você precisa usar os sinais + e – que você encontrará no botão ‘Jogar’.

Você pode apostar qualquer quantia entre $ 0,10 e $ 100 por rodada.

Depois de determinar a aposta, você deve definir o tamanho do tabuleiro Plinko. Você faz isso escolhendo uma das opções em ‘Linhas’ no canto superior direito da tela.

Aqui, você pode escolher entre 8 e 16 carreiras. Quanto mais linhas você escolher, maiores serão os pagamentos.

Em seguida, você precisa definir a variância (ou fator de risco) do jogo. Você pode escolher níveis de risco baixo, médio ou alto.

Depois de definir o valor da aposta, o número de linhas e o nível de risco, você pode iniciar o jogo clicando no grande botão redondo ‘Jogar’.

Reprodução automática

A Plinko demo também oferece uma opção de reprodução automática. Aqui, você pode definir quantos jogos deseja jogar automaticamente (não mais que 1.000).

Observe que cada rodada é jogada com a aposta que você definiu naquele momento. Portanto, se você jogar com uma aposta de $ 5 e definir o jogo automático para 25 rodadas, sua aposta total será 25 x $ 5 = $ 125.

Durante o jogo automático, todas as bolas caem no tabuleiro imediatamente uma após a outra, enquanto na função manual, apenas 1 bola cai por vez.

Pagamentos

Quanto você recebe por cada slot depende do número de linhas que você definiu, do tamanho da sua aposta e do seu nível de risco.

As caixas mostram quantas vezes sua aposta será multiplicada se a bola cair ali.

Os quadrados do lado de fora do triângulo têm um valor maior do que os do lado de dentro porque a chance de a bola cair ali é menor do que ela acabar no meio.

Você pode ver as probabilidades exatas para cada resultado passando o mouse sobre a caixa.

Ganho Máximo

Você pode ganhar até 1.000x sua aposta. Isso só é possível se você jogar na variância máxima com o maior número de linhas e quando a bola rosa cair em uma das duas caixas externas.

Se você também jogar com a aposta máxima, poderá ganhar incríveis $ 100.000.

Plinko RTP

O RTP da Plinko demo é de 99%. Isso é considerado muito alto. Essa é uma das razões pelas quais o jogo é tão popular.

Isso significa que a vantagem da casa é de apenas 1% e, portanto, você tem uma grande chance de ganhar.

Fonte: Cene produtora -Com foto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/06/2023/09:36:42

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...