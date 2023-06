“Plano de Segurança: iniciou o cadastramento de comunidades no entorno da Usina

(Foto:Reprodução) – Eletrobras Eletronorte, Defesa Civil e Geometrisa firmam uma parceria estratégica unindo esforços para proteger comunidades próximas à Usina Tucuruí.

A Eletrobras Eletronorte, em conjunto com a Defesa Civil de Tucuruí e a empresa Geometrisa Segurança de Barragens, deu início a um importante processo de levantamento cadastral das populações residentes na região de influência da Usina Hidrelétrica Tucuruí. Essa ação faz parte do abrangente Plano de Segurança da Usina Tucuruí, cujo objetivo principal é garantir a proteção e o bem-estar das comunidades próximas à barragem.

A realização do levantamento cadastral representa um passo fundamental no fortalecimento das medidas de segurança relacionadas à Usina Hidrelétrica Tucuruí. Ao conhecer de forma precisa a população residente na região, é possível estabelecer estratégias e planos de ação efetivos em caso de eventualidades ou situações de risco.

Com o objetivo de promover uma ação segura e tranquila, os agentes estarão identificados e uniformizados. Não serão solicitados documentos de identificação, apenas informações gerais sobre as condições socioeconômicas, de moradia e saúde.

É importante ressaltar que a segurança da população é uma prioridade para os parceiros desse projeto. A Usina Hidrelétrica Tucuruí desempenha um papel estratégico na geração de energia para a região, e garantir a proteção das comunidades que vivem ao seu redor é uma responsabilidade que não pode ser negligenciada.

O cadastramento cumpre regulamentação da Lei Federal de Segurança de Barragens e em caso de dúvida, o morador pode entrar em contato com a Defesa Civil Municipal pelo telefone (94) 9.8106-5004.

