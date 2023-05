Novo Progresso e Belém, é alvo de operação da PF que mira criminosos que movimentaram R$ 10 milhões com tráfico de drogas

Operação mira criminosos que movimentaram R$ 10 milhões com tráfico de drogas

A investigação começou após uma Operação da Polícia Federal que interceptou a aeronave de pequeno porte com 462 kg de cocaína.

Em Novo Progresso com nas demais cidades, a operação começou por volta das 6h00min, ao menos duas residencias foram alvo da operação “Mãos ao Alto” na cidade paraense.

A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira (29.05) um grupo criminoso no Mato Grosso que movimentou R$ 10 milhões por meio do tráfico de drogas. As prisões fazem parte da Operação “Mãos ao Alto” que tem como objetivo combater crimes de tráfico de drogas no modal aéreo, associação para o tráfico e organização criminosa.

Leia também:Piloto de Novo Progresso é preso em avião carregado com drogas no aeroporto de Sinop no MT

*Prisão de piloto Paraense em Sinop (MT, ajudou a PF apreender mais 1,7 tonelada da droga escondida no pantanal.

Segundo a PF, foram cumpridos três mandados de prisão temporária, cinco mandados de busca e apreensão, além de arresto de bens nos municípios de Sinop, Primavera do Leste, e nos municípios de Belém e Novo Progresso, ambos no Estado do Pará. Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop.

A Polícia Federal que as investigações iniciaram após uma Operação da Polícia Federal, em conjunto com Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Polícia Militar e Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), no dia 26 de fevereiro, que interceptou a aeronave de pequeno porte, da marca Cessna Aircraft, modelo 182N, que pousou no aeroporto Presidente João Batista de Figueiredo, em Sinop, com 462 kg de cocaína. Na ocasião, o piloto foi preso em flagrante delito e os seus aparelhos telefônicos foram apreendidos.

Após a prisão, os policiais apreenderam 1.700 kg de cocaína escondidos entre folhas e lonas, em uma região de mata do Pantanal de Poconé (a 104 km da Capital), em uma pista clandestina, no interior da fazenda São José, naquele município. A droga apreendida em Sinop era somente uma parte da droga escondida em Poconé, que ainda seria transportada pelo modal aéreo.

As medidas adotadas hoje, durante a operação, visam atingir o núcleo da organização criminosa, com a segregação temporária dos principais membros, além das apreensões de itens no interesse da investigação, de duas aeronaves e o arresto de ativos financeiros, no montante de R$ 10 milhões.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2023/05:59:40 com informações Policia Federal e vgnoticias.

