Piloto de Novo Progresso é preso em avião carregado com drogas no aeroporto de Sinop no MT

Felipe Pacheco,de 25 anos, filho de garimpeiro morador na área garimpeira de Novo Progresso, foi preso pela polícia Federal na cidade de Sinop, no estado do Mato Grosso, com 462 kg de cocaína. A aeronave é de agência de Novo Progresso-PA.

Felipe, bastante conhecido em Novo Progresso, a aeronave fazia voos para garimpos.

Conforme informações a aeronave estava sendo monitorada pelo sistema de inteligência da polícia.

Policiais federais, do Ciopaer, Gefron e da PM apreenderam, há pouco, no aeroporto presidente Figueiredo, um avião monomotor, de pequeno porte, que estava transportando 462 kg de cocaína. O piloto, Felipe Pacheco, acabou sendo preso.

É uma das maiores apreensões feitas, nos últimos meses, em Sinop. A droga, que estava dividida em 14 fardos, foi encaminhada à delegacia da Polícia Federal, bem como o piloto preso, e a ocorrência está em andamento.

As autoridades começam a apurar a procedência da aeronave Cessna 182. Em nota, o Gefron (Grupo de policiamento da Fronteira) estimou que o carregamento de droga valeria R$ 12, 4 milhões.

“Essa atividade faz parte do esforço conjunto e integrado das forças de segurança envolvidas para a repressão a voos ilícitos em pequenas aeronaves carregadas com drogas oriundas dos países produtores fronteiriços. As investigações e investidas contra o tráfico de drogas continuam, com especial atenção à prisão das lideranças e descapitalização das organizações criminosas”, informou, em nota, a assessoria do comando regional da PM.



Por:Jornal Folha do Progresso em 26/02/2023/18:16:58 da redação do Jornal Folha do Progresso com informações do portal so noticias MT

