Novo Progresso recebe três micro-ônibus escolar com recurso da gestão anterior

A prefeitura de Novo Progresso expôs na manhã desta sexta-feira (28) três micro ônibus escolar no canteiro central na entrada da avenida Jamanxim em Novo Progresso. (Foto:Facebook)

Na faixa a frase “Educação é um dos nossos compromissos desta gestão”, não esclarece de onde foi a fonte do recurso. O Jornal Folha do Progresso foi em busca de informações sobre a origem do recurso para aquisição da frota e encontrou as informações no Portal da Transparecia que aquisição foi no ano passado na gestão da Secretaria de Educação Juliana Bertol e do Prefeito Macarrão.

A informação que os três micro ônibus foram entregues para prefeitura ainda no mês da Janeiro e somente em 28 de maio agora o prefeito Geslon Dil, tornou público a aquisição.

Ainda conforme o portal da transparecia o valor da aquisição foi de R$ 822.000,00 (oitocentos e vinte e dois mil reais), do FUNDEB do município de Novo Progresso.

Vejam a publicação baixo

A verba foi encaminhada durante a gestão da servidora Juliana Bertol na Secretaria Municipal de Educação.

O micro-ônibus, que tem capacidade para carregar 29 passageiros, possui ampla acessibilidade e será destinado ao uso do transporte escolar.

O Jornal Folha do Progresso entrou em contato via mensagem no whatsapp com secretaria de educação de Novo Progresso até fechamento desta edição não respondeu.

Internauta cobram

