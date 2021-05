Assaltante se entrega após fazer dois reféns em “Compra de Ouro” na cidade de Peixoto de Azevedo (MT); negociação durou mais de 2 horas

Um criminoso fez, hoje, dois reféns em uma loja de compra de ouro, na avenida Brasil, no centro de Peixoto de Azevedo. A PM, Força Tática e Polícia Civil foram ao local e iniciaram as negociações.

O tenente-coronel Cleberson explicou que testemunhas perceberam uma movimentação suspeita no local, no final da tarde, e acionaram a Polícia Militar. Uma equipe policial foi até o estabelecimento e constatou que se tratava de um assalto.

“A guarnição conseguiu chegar a tempo e fazer a contenção do roubo. Provavelmente deveria ter mais gente, mas ficou apenas um lá dentro, com dois reféns. Conseguimos fazer isolamento do local e fazer a negociação, liberando os dois reféns. A integridade (do assaltante) foi preservada e ele foi encaminhado à delegacia”, detalhou o militar.

Durante as negociações, o assaltante fez alguns pedidos, que foram aceitos pelos policiais, como a presença de dois advogados e da imprensa. “Você tem que negociar. O bem maior era a preservação das vidas, tanto dele, como das pessoas que estavam sob a mira da arma”, afirmou Cleberson.

Diversas viaturas e policiais foram mobilizados para a ação e fizeram cerco nas proximidades do estabelecimento. Uma ambulância também ficou de prontidão.

Por volta das 20h20, o criminoso liberou um dos reféns. Pouco depois, liberou a segunda vítima e se entregou. O homem foi preso, colocado na viatura e levado para a delegacia municipal.

A Polícia Militar apurou que o suspeito tem 29 anos, é natural de Goiás e, anteriormente, estava em um garimpo no Pará. Com ele, os policiais localizaram uma pistola de origem da República Tcheca, modelo CZ P07, além de algumas munições deflagradas e outras intactas.

A Polícia Civil prossegue com as investigações.

Fonte:Só Notícias/Luan Cordeiro/Herbert de Souza

