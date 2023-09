Número de mortos pelo ciclone extratropical sobe para 28 na região Sul

Policiais Militares do Batalhão de Aviação da BM resgatam uma família, na área rural de Arroio do Meio. (Foto:Reprodução / Vídeo / Twitter Brigada Militar-RS).

Tragédia natural é a registrada no Rio Grande do Sul nas últimas quatro décadas

O ciclone extratropical que se formou no Rio Grande do Sul, na última segunda-feira (4), provocou a morte de 28 pessoas, de acordo com informações atualizadas confirmadas pela Defesa Civil à CNN nesta quarta-feira (6). Desse total, 27 óbitos foram confirmados no Rio Grande do Sul e um em Santa Catarina.

“Recebi, há pouco, a confirmação de mais seis mortes, no município de Roca Sales, no Vale do Taquari. Lamentamos cada vida perdida e estamos trabalhando para fazer todos os resgates possíveis nas regiões mais atingidas. Milhares de pessoas já foram salvas por nossas equipes”, escreveu em suas redes sociais o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, na manhã desta quarta.

As regiões mais afetadas devem ser vistas pelos ministros Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), também nesta quarta.

Com 27 mortos até agora, essa é a maior tragédia natural registrada no Rio Grande do Sul, nas últimas quatro décadas.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/09/2023/17:06:55

