Dois jovens de 12 e 16 anos foram dados como desaparecidos; um foi encontrado, outro, mãe foi para Itaituba pedir ajuda

(Fotos: Reprodução)- Após ser encontrar, na manhã desta quarta-feira, 6 de setembro, a jovem Elia Beti de 12 anos, (2), a família divulgou nas redes sociais o motivo do desaparecimento da filha de 12 ano.

Encontrada – Segundo família, a menina saiu da escola com ônibus escolar, na companhia de amigos, foi parar na comunidade de Riozinho das Arraias, distante 80 quilômetros de Novo Progresso. A menina havia ido até a casa de parentes, na noite desta terça-feira, (04), dia do desaparecimento avisou os familiares, nesta quarta (05), retornou e foi para escola e seguiu para sua residência, para alegria dos familiares, foi um desespero, disse mãe da menina.

Desaparecido – Outro caso já está com nove dias, conforme relatos da Senhora Dalva Santos, o filho Samuel Santos de 16 anos, saiu para comprar um refrigerante, no dia 28 de agosto de 2023, o celular dele apresentou sial que foi visto pela última vez por volta das 23h00min, ele também foi visto na rua do Peixotinho, no Bairro Santa Luzia neste horário, depois desapareceu.

A mãe fez um registro de Boletim de Ocorrência na delegacia de polícia de Novo Progresso, e afirma desconhecer que o filho tenha inimigos e passagem pela polícia, o desaparecimento é um mistério, relatou.

Dalva sem ter resposta das autoridades, resolveu ir até a cidade de Itaituba (distante 400km de Novo Progresso), onde já residiu, esta andando pela cidade em busca do filho, ele pede para quem souber de alguma informação que ajude a encontrá-lo- que ligue para o telefone (93) 9199 4135.

