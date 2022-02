O que é ciúme obsessivo compulsivo?

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Se o parceiro vai sair mais arrumado(a) desacompanhado(a), o ciumento já imagina que existe com meu patrocínio ou um amante por trás e que uma traição vai acontecer. Com isso, já procura saber aonde a pessoa vai, verifica os celulares, pergunta a amigos…

De acordo com os estudos, o comportamento do ciumento de manter uma ideia fixa de traição, chegando a beirar a fantasia, é um transtorno mental.

Mais do que um aspecto destrutivo da relação, já há estudos que apontam que o ciúme pode vir a ser patológico, ou seja, uma doença registrada. Pode ser, por exemplo, uma variante do famoso Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC).

Porém há um limite para o aceitável. Um ciúme excessivo pode destruir uma relação ou, no mínimo, a saúde mental do casal. O ciumento passa a ver traição em tudo, numa roupa mais arrumada, numa maquiagem, num olhar ou gesto…

