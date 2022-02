PM encontra em matagal corpo de empresário que estava desaparecido

A Polícia Militar encontrou na manhã desta quinta-feira (24) o corpo do empresário Francisco Moreira da Silva, de 53 anos, em um matagal que fica ao lado da ciclovia ao lado do supermercado Big Lar, no bairro Jardim das Américas, em Cuiabá. Pedestre que passava pelo local provavelmente viu o corpo e acionou o 190. Segundo delegado Anderson Veigas, que atendeu o caso, Francisco deixou seu carro em uma oficina e saiu caminhando. O cadáver foi encontrado sem sinais de violência e a ocorrência é tratada, a princípio, como mal súbito. (A informação é do Portal Olhar Direto)

Segundo apurado pelo Olhar Direto, pedestre que passava pelo local acionou 190 ao ver o corpo. Não há indícios de violência no cadáver e, a princípio, o caso é tratado como mal súbito. Junto com Francisco, foram encontrados seus documentos, cartões e telefone celular.

Francisco Moreira da Silva era morador do bairro Jardim Imperial, empresário da Silvan Tour e Ótica Belo Brasil. Ele estava desaparecido desde a manhã de terça-feira (22). O trabalho de busca vinha sendo feito pelo Núcleo de Pessoas Desaparecidas (NPD) da Delegacia de Homicídios (DHPP).

Ele foi visto pela última vez ao sair de casa para ir até uma oficina e não teria dado mais notícias. Preocupados, familiares registrasram um boletim boletim de ocorrência.

A Delegacia de Homicídios (DHPP) e a Perícia Técnica (Politec) se deslocaram para o local e o corpo foi retirado. O caso aguarda confirmação do IML para definição das causas da morte.

