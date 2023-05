Obra estadual de mais de R$ 5 milhões esta paralisada por falta de pagamento de funcionários em Novo Progresso

Trabalhadores de obra na escola Estadual Waldemar Lindermayer paralisam atividades, por falta de recebimento salarial em Novo Progresso-PA. (Foto: Reprodução tv progresso ao vivo facebook)

Trabalhadores denunciam que a empresa não está pagando os funcionários, que a prefeitura já fez o pagamento e a empresa não repassa aos trabalhadores.

Os trabalhadores chamaram a imprensa, na manhã desta quarta-feira, 3 de maio de 2023, para denunciar o descaso.

Conforme as informações ao serem contratados, a promessa era para recebimento quinzenal, passados este tempo o pagamento não foi feito e assim decidiram paralisar os trabalhos até que a empresa resolva o impasse.

Em reunião com o prefeito Gelson Dill (MDB), foi esclarecido que o município vem cumprido com o repasse, conforme contrato firmado com o Governo Estadual, que o compromisso para com os funcionários é da empresa responsável pela obra.

Acesse o processo licitatório da obra clique AQUI

O Executivo informou que o problema não é da prefeitura, mas da empresa “SE construtora”, que vai notificar devido à, o atraso do pagamento dos funcionários que atuam na obra da Escola Estadual Waldemar Lindermayer, e que desde que tomou conhecimento da situação, tomou todas as medidas cabíveis junto à empresa contratada para a quitação da dívida e o retorno das obras.

Outro Lado- Responsável da empresa em Novo Progresso (não tem sede em Novo Progresso),disse que comunicou o caso para a gerência e que ainda hoje seria resolvido o impasse.

A obra que começou em outubro de 2022, tem o prazo de 12 meses para ser concluída, o município firmou convenio 027/2022 com a SEDUC, tem um cronograma de pagamento conforme contrato. (veja abaixo)

Escola Waldemar Lindermayer – Única escola estadual no município de Novo Progresso. A unidade de ensino atende, atualmente, a cerca de 1.100 alunos nas modalidades Ensino Médio Regular (1ª a 3ª série), Sistema Modular de Ensino (Some) e Atendimento Educacional Especializado (AEE). É a maior das 13 escolas jurisdicionadas à 13ª Unidade Regional de Educação (URE), sediada em Itaituba.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 03/05/2023/05:47:27

