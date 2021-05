Carreta pega fogo em acidente entre duas carretas na Br 163 em Moraes Almeida

(Foto:Reprodução) – Uma carreta carregada de soja que saiu do Mato Grosso se envolveu em acidente na tarde desta segunda-feira(10), com outra carreta carregada com madeira, acabou pegando fogo na BR-163 próximo a Moraes Almeida no Pará.

Em conversa com testemunhas, relatou que uma carreta carregada com madeira invadiu a pista contraria obrigando o motorista sair da rodovia para evitar colidir de frente.

A carreta carregada com soja colidiu com a vegetação as margens da rodovia e pegou fogo. A cabine do veículo começou a pegar fogo e o motorista conseguiu com muitas dificuldades sair do veículo.

Não houve vitimas fatal, os nomes dos motoristas não foi divulgado.

