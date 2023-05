Operação aplica R$ 6 milhões de multas a fazendeiros em áreas com alerta de desmatamento no Pará

(Foto:Reprodução) – Ação do Ibama e PRF fiscalizou áreas de difícil acesso em São Félix do Xingu, sudeste do estado.

Uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e Polícia Rodoviária Federal aplicou mais de R$ 6 milhões em multas em áreas com alerta de desmatamento em São Félix do Xingu, sudeste do Pará.

As áreas fiscalizadas eram de difícil acesso. Em muitos pontos, as equipes enfrentaram atoleiros e pontes precárias.

A operação durou 18 dias e teve como alvo áreas desmatadas e embargadas no município. Os alertas de degradação da floresta foram feitos pelo Grupo de Combate ao Desmatamento na Amazônia, do Ibama.

Na ação, foram lavrados 32 autos de infração, que somam mais de R$ 6 milhões em multas ambientais. Quase 1.700 hectares foram embargados. O Ibama ainda notificou 24 fazendeiros.

Os agentes também apreenderam motosserras, armas, munição, venenos e sementes de capim para pasto, que estavam nas áreas sob alerta de desmatamento, segundo o Ibama.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 03/05/2023/18:36:47 Com informações do g1 Pará — Belém.

