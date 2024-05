Ônibus pega fogo no bairro do Marco, em Belém-Pará

Imagem mostra o ônibus completamente destruído e os bombeiros no trabalho no rescaldo (Foto: Maiza Santos | Foto: Especial para O Liberal)

A ocorrência foi na manhã desta quinta-feira (16).

Um ônibus da linha Paar Ceasa pegou fogo na manhã desta quinta-feira (16), por volta das 7h10, na travessa Angustura, esquina com a avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o transporte coletivo totalmente tomado por chamas e com muita fumaça. Conforme o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu.

Cerca de 25 pessoas estavam dentro no coletivo, mas foram logo retiradas assim que o fogo começou. Conforme testemunhas, o ônibus estava parado num sinal quando começou a apresentar problemas supostamente mecânicos e momentos depois as chamas iniciaram. Um poste de energia elétrica foi atingido pelas chamas e também pegou fogo. A fiação se rompeu e ficou caída na calçada. Vizinhos relataram que as casas de todo o quarteirão ficaram sem luz devido ao sinistro.Moradores da área acionaram o Corpo de Bombeiros, que rapidamente conteve o incêndio. Conforme o Tenente Gabriel, uma perícia será realizada para verificar o que realmente deu início ao incêndio.

“Ainda não temos como afirmar o que deu origem às chamas. A gente encontrou o veículo completamente consumido pelo fogo, realizamos o combate e isolamos o risco de incêndio. Qualquer tipo de foco nós estávamos verificando. Nem o condutor do veículo ainda afirmou algo, mas ele deve esclarecer mais detalhes”, declarou o bombeiro.O trânsito ficou bastante complicado no local, com veículos retornando, pela contramão, por conta do sinistro. Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) permaneceram no local e orientaram o fluxo. Por volta das 8h, os bombeiros já trabalhavam no rescaldo e o ônibus estava totalmente destruído. Após a liberação dos bombeiros, uma das faixas da travessa Angustura foi liberada para o fluxo de veículos, pois não havia mais riscos para os condutores e outros veículos. Em nota a Setransbel informou que diariamente mais de 1.100 ônibus circulam cerca de 250 mil quilômetros, transportando a população de Belém e região metropolitana. “Nossas associadas trabalham

24h realizando a manutenção preventiva, para manter a frota em perfeita circulação, porém cerca de 1% apresenta algum tipo de incidente. A empresa associada está apurando o que de fato teria ocasionado o incidente. Informou, também, que o veículo está com sua manutenção preventiva em dia. Em breve chegarão os 300 novos ônibus, comprados por nossas associadas, equipados com ar condicionado, entre outros itens, que certamente irão trazer uma nova experiência para os usuários do transporte coletivo”, diz o comunicado.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2024/08:59:59

