Ônibus tomba e ao menos 27 pessoas ficam feridas na PA-150, em Tailândia-Pará

Foto: Reprodução/Portal Tailândia | O acidente de trânsito foi registrado na noite de quarta-feira (15/05).

Um ônibus de viagens interestaduais se envolveu em um acidente de trânsito e tombou na rodovia PA-150, em Tailândia, nordeste do Pará. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (15/05), próximo a entrada da vicinal 12, e deixou ao menos 27 pessoas feridas. As informações iniciais dão conta que o ônibus saiu de Belém e seguia para o Estado de Goiânia. Não houve mortes.

Os 27 passageiros do ônibus foram retirados do veículo com lesões leves. Segundo o Portal Tailândia, pelo menos sete pessoas teriam acabado de subir no veículo, em um ponto de ônibus de Tailândia, quando tudo ocorreu. Ambulâncias foram chamadas por testemunhas para auxiliar no resgate das vítimas. Uma das passageiras teve um corte profundo em um dos braços e precisou ser levada ao Hospital Geral de Tailândia (HGT) para receber atendimentos médicos.

Homens do 14º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) também estiveram no local para prestar auxílio na retirada dos passageiros e levar as pessoas para as unidades de saúde mais próximas. A polícia militar também foi acionada, assim como o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) que realizaram as apurações para verificar o que teria ocasionado o tombamento do ônibus e organizar o fluxo de veículos no local, que apresentava congestionamento.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2024/08:59:59

