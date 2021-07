Operação apreende 3 mil pés de maconha no Pará

A plantação com três mil pés de maconha foi destruída pela Polícia Civil. |Foto: Divulgação

Os pés de maconha estavam plantados na zona rural do município de Novo Repartimento, no sudeste paraense.

O plantio e a venda de maconha no Brasil são proibidos. Para coibir as práticas criminosas, as autoridades precisam desbravar áreas escondidas, muitas vezes nas zonas rurais dos municípios.

Na zona rural do município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará, por exemplo, uma plantação com três mil pés de maconha foi descoberta pela Polícia Civil durante a operação “Dom Quixote”. As autoridades também apreenderam armas de fogo municiadas e detiveram três pessoas suspeitas de plantar, cultivar e vender a droga.

Durante a operação foram cumpridos mandados de busca e apreensão.



Foto:| Divulgação

De acordo com informações publicadas do Portal Zé Dudu, todos os três mil pés de maconha foram arrancados e destruídos. O portal detalhou, ainda, que também foram apreendidos 70 kg da droga, que já estava ensacada e pronta para ser vendida.

O delegado Ricardo Vieira explicou que, com as prisões e apreensão da droga, uma associação criminosa foi desarticulada.

Com informações do portal Zé Dudu

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...