Operação da PM e PF apreende mais de cem mil reais em Oriximiná | PA

Foto: Reprodução | Na tarde de sexta-feira (02), agentes da Polícia Militar que compõem o 41° Batalhão de Polícia Militar (41° BPM), Unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional I (CPR I), efetuaram uma ação conjunta com a Polícia Federal e apreenderam mais de 100 mil reais, durante uma abordagem realizada no município de Oriximiná, na região oeste do estado.

A ação iniciou quando agentes da Polícia Federal, que estavam realizando uma operação no município, solicitaram o apoio da PM, com o objetivo de unir as forças de segurança para atuar em apreensões de armas e drogas nas regiões de Parintins, Juruti e Terra Santa.

Com o apoio dos policiais militares, foram realizadas diversas abordagens em embarcações no Posto Hidroviário do município de Oriximiná, destacando-se duas embarcações que estariam se deslocando do estado de Manaus para a região. Ao verificar as bagagens e os passageiros de uma embarcação, um homem que estaria como passageiro foi encontrado com de R$ 117.800,00, como não conseguiu comprovar a origem do dinheiro, ele foi conduzido para o posto policial do município.

O fato será investigado pela delegacia da Polícia Federal, do município de Santarém.

A união das forças de segurança refletem a preocupação que as instituições policiais têm em garantir a paz, a ordem pública e a segurança dos cidadãos no Estado do Pará. Ao serem elaboradas as operações que desarticulam diversas práticas criminosas, como por exemplo, o tráfico de drogas, crimes de roubos ou até mesmo situações de crise, as forças de segurança reforçam o compromisso das instituições no combate à criminalidade.

