Operação da PM resulta na morte de um suspeito em Moju

Um homem morreu e outro ficou ferido durante um confronto com a Polícia Militar do município de Moju, região do Baixo Tocantins, na última terça-feira (4). As vítimas foram Janari Modesto da Gama e José Odail dos Santos Coelho, este último alvejado mas, socorrido e, após atendimento médico, levado à Delegacia de Polícia Civil local.

A dupla foi alvejada durante a ”Operação Polícia no seu Bairro”, que desencadeou denúncias de populares, entre elas a de que havia dois homens armados em uma casa da rua João Afonso, no bairro Paraíso.

Segundo relato policial, ao chegar ao endereço denunciado, a guarnição da Polícia Militar foi alvo de disparos efetuados pelos suspeitos. Na troca de tiros, os dois acabaram baleados e ainda chegaram a ser levados à Unidade Mista de Saúde de Moju para atendimento, mas Janari Modesto da Gama veio à óbito pouco tempo depois.

Já José Odail dos Santos Coelho foi atendido na unidade hospitalar e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Ainda de acordo com a PM, a dupla praticava assaltos frequentes na cidade de Moju.

