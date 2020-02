Corinthians perde na estreia da Libertadores e terá de buscar virada na Arena

Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo) 05/02/2020 22:31 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na etapa final, só deu Timão. O Guaraní se fechou todo e contou com a falta de criatividade da equipe de Tiago Nunes, muito por causa de atuações individuais muito abaixo, como as de Luan, Sidcley, Fagner e Janderson. O treinador apostou em Vital, Piton e Madson. Não adiantou.

Não demorou e o Guaranpi abriu o placar com Morel em lance de que toda a defesa corintiana parou, mas o próprio Sidcley dava condição. A bronca ficou pela falta em Boselli ignorada pelo árbitro venezuelano no início da jogada.

O jogo O Corinthians pagou caro por um início de confronto tão desatento. Sidcley, longe do ritmo ideal, sofreu pelo seu lado. Com cinco minutos, o lateral já viu a bola explodir na trave depois de não segurar seu oponente.

O outro lado da chave O sobrevivente deste duelo pegará quem passar de Cerro Largo e Palestino, que também jogaram nesta quarta. No Uruguai, o jogo terminou 1 a 1. A volta acontecerá no Chile.

O reencontro está marcado para quarta-feira que vem, na Arena de Itaquera. O Corinthians terá de vencer por dois gols de diferença para avançar à terceira fase da competição. O gol fora de casa é critério de desempate e apenas no caso do triunfo corintiano por 1 a 0 levará a decisão aos pênaltis.

O Guaraní voltou a atormentar o Corinthians em uma Copa Libertadores da América. Algoz do Timão nas oitavas de final de 2015, a equipe paraguaia voltou a vencer nesta quarta-feira. No Estádio La Nueva de Olla, que pertence ao Cerro Porteño, os mandante saíram de campo com a vitória por 1 a 0.

