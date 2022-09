Adolescente de 15 anos desaparece depois de fazer compras em supermercado de Ananindeua

Os parentes de Bruna ainda realizaram buscas para encontrá-la, mas não acharam nenhum vestígio da menina (Foto:Reprodução / Redes sociais)

Bruna Eduarda Ribeiro Ribeiro não foi mais vista desde o último sábado (10)

A jovem Bruna Eduarda Ribeiro Ribeiro, de 15 anos, desapareceu no último sábado (10) depois de ter ido num supermercado do bairro Maguari, em Ananindeua, para comprar um creme de cabelo, segundo o boletim de ocorrência.

A polícia realiza as investigações do sumiço de Bruna pela 7ª Seccional do Paar, onde o caso foi registrado. Familiares pedem ajuda para localizar a menina, que estuda no colégio Professora Regina Coeli Souza Silva, também localizada em Ananindeua.

Pablo Lierti Cardoso Ribeiro, o tio da garota, disse que o pai de Bruna pediu para que ela fosse comprar o produto no supermercado, mas que seria um desodorante. Por volta de 20, a garota teria ido até o local de venda e, depois disso, Bruna não foi mais vista. “Ela (Bruna) mora com o pai, que é mototáxi, junto com a avó e a irmã numa casa de dois andares.

Ele (pai)pediu para ela comprar o item no supermercado. O pai dela dormiu e, assim que acordou depois de uma hora, a minha sobrinha tinha sumido, mas o produto que ela comprou estava na casa dela. A Bruna não deixou recado e está sem telefone. Ninguém viu nada. Ela nunca dormiu fora de casa”, contou.

Bruno Laerte Cardoso Ribeiro, o pai da jovem, ainda teria realizado buscas pelo bairro do Paar até o fim da noite de sábado (10) e conversado com amigos da filha para encontrá-la. No entanto, nada foi achado.

No domingo (11), a família decidiu ir até a polícia contatar sobre o desaparecimento de Bruna. Os parentes da adolescente mantêm as esperanças para achar a menina. “Procuramos a Seccional do Paar e realizamos um boletim de ocorrência no final da noite, um dia depois dela ter desaparecido. Estamos procurando ela. A avó dela, que ajuda na educação, está passando mal e o pai quase em estado de choque”, comentou.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para as políciais Civil (PC) e Militar (PM). A reportagem aguarda retorno. (Com informações do O Liberal).

