Operação da Polícia Civil cumpre 38 mandados em cidades do Pará e Maranhão

Operação investiga organização criminosa vinculada à uma facção que atua no tráfico interestadual de drogas, roubo de cargas e de carros. – (Foto:Ascom/PC)

A Polícia Civil do Pará deflagrou, na quarta-feira (3), mais uma etapa da Operação Smokescreen, que investiga uma organização criminosa vinculada à uma facção que atua no tráfico interestadual de drogas, roubo de cargas e de carros na região dos municípios de Dom Eliseu e Rondon, no Pará, e Itinga, Açailândia e Bom Jesus das Selvas, no Maranhão.

Durante a ação, foram cumpridos 38 mandados, sendo 15 de prisão preventiva, três de prisão temporária e 20 de busca e apreensão domiciliar. As diligências iniciaram por volta das 6h, onde 14 pessoas foram presas e vão responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico, roubos de veículos e de cargas, com emprego de arma de fogo.

A ação, que corresponde a 5ª fase da Operação Smokescreen, contou com apoio operacional e logístico das equipes das Superintendências de Paragominas, Castanhal, Capanema e Marabá.

Após investigações, as equipes da Polícia Civil efetuaram diversas prisões em flagrante de membros da organização criminosa, e coletaram elementos e informações que comprovam os crimes.

Segundo a Polícia Civil, um dos presos em Dom Eliseu exerce a chefia da facção de dentro da penitenciária, atuando na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, assim como é responsável por orquestrar e ordenar a execução de roubo de veículos e cargas com uso de arma de fogo.

Outros membros da facção criminosa também foram presos. Ao todo, 14 pessoas foram indiciadas. Policiais continuam realizando diligências para dar cumprimento aos mandados judiciais.

Por G1 PA — Belém

