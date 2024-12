Operação da Polícia Civil desmantela rede de tráfico e extorsão no Pará

Foto: Reprodução | Confira as últimas notícias sobre a operação da Polícia Civil do Pará que resultou em várias prisões e apreensões de armas e drogas.

Nesta quinta-feira, 19 de dezembro, uma força-tarefa da Polícia Civil do Pará (PCPA) foi montada para cumprir 13 mandados de prisão, um de recaptura e 42 mandados de busca e apreensão, relacionados a investigações sobre extorsão, associação criminosa, tráfico de drogas, porte ilegal de armas e munições, roubos e atentados contra agentes públicos. As ações ocorreram simultaneamente, com foco principal na Vila dos Cabanos, em Barcarena, Região Metropolitana de Belém (RMB), onde foram expedidos o maior número de ordens judiciais. Também houve cumprimento de mandados em Ananindeua, Belém e Santo Antônio do Tauá, no nordeste do estado.

O delegado Guilherme Traldi, diretor da Delegacia de Vila dos Cabanos, explicou o objetivo da operação: “Realizamos uma ação em Vila dos Cabanos e em outros pontos da região metropolitana com a finalidade de combater os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico”. Ele destacou que, durante a operação, foram detidas oito pessoas, além da apreensão de grande quantidade de entorpecentes, dinheiro e celulares, que ajudarão no andamento das investigações. As apurações originaram-se de crimes de extorsão praticados contra empresários da região.

Adolescente é apreendido na operação

A operação envolveu 148 policiais, divididos em 37 equipes, que atuaram simultaneamente em diversos locais. As buscas foram reforçadas com o uso de unidades especializadas e cães farejadores. Durante a ação, um adolescente foi apreendido, e cinco suspeitos não foram localizados, permanecendo foragidos. Também foram apreendidos 16 celulares, drogas semelhantes a maconha e cocaína, além de cerca de 500 reais.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/12/2024/14:45:18

Curtir isso: Curtir Carregando...