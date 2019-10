Operação de combate ao crime organizado cumpre mandados de prisão em três municípios do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil do Pará deflagrou, nesta terça-feira (8), operação “Recidiva”, para cumprir 32 mandados de busca e apreensão, de prisão preventiva e outras medidas cautelares. Até o momento já foram presas onze pessoas. A operação ocorreu nos municípios de Santa Izabel do Pará, Santarém e Belém.

