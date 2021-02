Suspeito de estuprar criança de 2 anos na noite de Natal no Pará é preso

Um homem de 19 anos foi preso no fim da tarde desta última terça-feira (09), suspeito de estuprar uma criança de 2 anos de idade.

O crime aconteceu na noite de Natal do ano passado, no município de Tailândia, nordeste paraense.

A prisão de Emerson Travassos foi decretada pela Justiça, após investigações. Ele era considerado foragido.

Vizinho da vítima, no dia do crime a criança estava na companhia de dois irmãos. Os pais haviam saído para festejar a data natalina, de acordo com a polícia.

Emerson negou o crime e disse que fugiu para não morrer. No entanto, no final do depoimento, o jovem admitiu que havia ingerido bebida alcoólica e que poderia ter cometido o estupro e não recordar.

Conhecido popularmente como ‘bebê’, Emerson responderá pelo crime de estupro de vulnerável.

NA NOITE DE NATAL

A vítima foi encontrada desacordada pelos pais, que imediatamente, acionaram a polícia. Ela foi encaminhada ao Hospital Geral de Tailândia, muito machucada.

