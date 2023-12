Operação no Pará investiga tráfico interestadual de cetamina

Investigações apontam que R$ 7 milhões foram gastos na compra da medicação. Ação ocorre no Pará e em mais quatro estados

APolícia Civil e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) desencadearam uma investigação contra tráfico de medicamentos, de uso veterinário, de uma empresa do ramo da agropecuária. O Pará é um dos estados envolvidos na ação.

Segundo informações, a ketamina ou cetamina, um anestésico, estaria sendo traficada para diversas unidades do país. As investigações surgiram em 2021, quando os Correios identificaram a comercialização ilegalmente de medicamentos veterinários.

A empresa agropecuária foi fundada em São Paulo e as vendas eram feitas via postal. Ao todo, são 23 mandados de busca e apreensão, seis prisões, cinco apreensões de veículos e ordens para que contas bancárias sejam bloqueadas.

Ainda conforme as investigações, veterinários e estabelecimentos revendiam o medicamento de maneira ilegal. Desta forma, os itens eram de desconhecimento do Ministério da Agricultura.

A empresa era a maior cliente de uma fabricante da ketamina e de outros medicamentos restritos. Segundo dados levantados, R$ 7 milhões foram gastos com a medicação em 2022.

Além do Pará, a venda dos remédios era feita para o Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A Coordenação de Repressão às Drogas (CORD), a 4ª Promotoria de Entorpecentes do DF e o Ministério da Agricultura também estão trabalhando no caso.

Fonte: DOL / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/12/2023/17:01:17

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...