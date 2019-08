Operação Ouro de Tolo prende nove pessoas por tráfico de drogas em Breu Branco

(Foto:Reprodução)-Ações foram desencadeadas no sudeste paraense e na Região Metropolitana de Belém

Na primeiras horas da manhã de hoje, dia 27, a Polícia Civil do Pará deflagrou a segunda fase da Operação Ouro de Tolo, com ações simultâneas no município de Breu Branco e na Região Metropolitana de Belém. Os policiais prenderam nove pessoas e deram cumprimento a oito mandados de buscas e apreensões na cidade de Breu Branco, sudeste paraense.

A operação visa combater o tráfico de drogas na Região do Lago de Tucuruí, formada pelos municípios de Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento e Tucuruí, bem como a influência de traficantes que estão presos e continuam comandando o crime de dentro dos presídios.

Foram presos os traficantes conhecidos por Mari, Mandi, Nando, Netão, Deusa, Alex Pingo, Manoel Ramson, Sérgio Rato e Biliu. Nos imóveis vistoriados foram apreendidos vários elementos de informações relacionados ao tráfico de drogas que estão, nesse momento, sendo analisados pelos investigadores da Polícia Civil.

Participaram da segunda fase da Operação Ouro de Tolo os policiais civis da Superintendência Regional, da 15ª Seccional Urbana de Tucuruí, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Tucuruí e das delegacias de Pacajá, de Goianésia do Pará, Jacundá e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI).

