Operação policial cumpre mandados de prisão e apreensão em Santarém

Na manhã desta quinta-feira (26), equipes da Polícia Civil do Pará – com apoio do Ministério Público Estadual – deflagraram a operação “Carros Fantasmas” e cumprem um mandado de prisão preventiva (sem prazo para terminar) e três mandados de prisão temporária (de até 5 dias) no município de Santarém, oeste paraense.

Além dos mandados de prisão, serão cumpridos também nove mandados de busca e apreensão em órgãos públicos, empresas e residências. A operação Carros Fantasmas investiga os supostos pagamentos de diárias para veículos que nunca teriam sido utilizados pela Câmara de Vereadores.

A locadora de veículos “Billcar” (Auto Locadora P.J.R. Oliveira) é um dos principais alvos, que tem como um dos sócios o empresário Paulo Osório Marinho de Oliveira.

O empresário participou e ganhou de várias licitações da Câmara de Vereadores de Santarém na gestão do ex-presidente Reginaldo Campos (2015-2016), apontado como o “chefão da Perfuga” e que está preso desde a 1ª fase da operação.

Toda essa força-tarefa faz parte da nona fase da operação “Perfuga”, que foi deflagrada em agosto do ano passado.

(Com informações do portal Jeso Carneiro)

