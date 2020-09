Operação prende 20 pessoas e apreende 1kg de droga em Parauapebas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em uma das apreensões, equipes da ROCAM realizavam rondas pelo bairro Vila Rica, quando foram informados por populares que um bar na Rua Espanha, funcionava como ponto de tráfico. No local, os PMs encontraram com um homem 11 petecas de maconha. Durante revistas pelo bar, foram apreendidos uma arma de fabricação caseira, 20 cartuchos de munições e mais drogas. O suspeito foi apresentado na Seccional de Parauapebas.

A ação ocorreu com apoio de equipes das Rondas Ostensiva (ROCAM). Segundo a PM, as ações são realizadas nas áreas de maior incidência de crimes de homicídio e roubo.

You May Also Like