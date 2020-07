Operação Verde Brasil 2 resulta na apreensão de 167 m³ de madeira e mais de R$ 950 mil de multas

Balanço da ação, que completou um mês no último 30 de junho, foi divulgado nesta quinta-feira (23), pelo ministro da Defesa, General Fernando Azevedo e Silva. – (Foto:Reprodução)

A operação Verde Brasil 2 resultou na apreensão de 167,334 m³ de madeira, R$ 951 mil de multas aplicadas por irregularidades diversas, 300 litros de combustível que seriam usados em possíveis queimadas, quatro pessoas detidas e 57 materiais recolhidos por serem utilizados em ações criminosas ao meio ambiente. O balanço da ação, que completou um mês no último 30 de junho, foi divulgado nesta quinta-feira (23).

O ministro da Defesa, General Fernando Azevedo e Silva, apresentou os números durante reunião no final da manhã com representantes do Governo Estadual para debater a atuação estratégica das Forças Armadas e do efetivo estadual no combate aos crimes ambientais no Bioma da Amazônia no Pará. A reunião de trabalho foi realizada na Ala 9 – Base Aérea Militar, em Belém.

O ministro da Defesa destacou, também, que a Amazônia é uma área de atuação prioritária da pasta devido ao interesse geoestratégico para o País e a proteção da biodiversidade, dos recursos minerais, hídricos, além do potencial energético. “Estamos preparados e empenhados”, afirmou.

Também participaram da reunião do trabalho o secretário de Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, José Mauro O’ de Almeida, além dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica.

Por:G1 PA — Belém

