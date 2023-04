Suspeito de integrar grupo criminoso ligado ao tráfico é preso com arma usada por agentes penitenciários em Altamira,no PA

Ailton será transferido ao Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu, sudoeste do Estado (Foto/Reprodução / Confirma Notícia)

Ailton Silva de Castro foi preso pela Polícia Civil, na tarde de quinta-feira (20), na zona rural de Altamira, sudoeste do Pará, suspeito de integrar um grupo criminoso que atua na cidade. Ele foi encontrado com uma arma que seria usada por agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). A instituição esclareceu que o homem não pertence ao quadro de servidores do órgão, mas não forneceu detalhes sobre como o armamento foi parar nas mãos dele.

Prisão foi em Altamira. Secretaria de Administração Penitenciária e Polícia investigam caso.

Um homem foi preso em Altamira, no sudoeste do Pará, com uma arma usada por servidores do sistema penitenciário do Estado.

Segundo a Polícia Civil, o preso é suspeito de crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Ele foi encaminhado à delegacia de Altamira e está à disposição do poder judiciário.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que o preso não é servidor vinculado da secretaria e que aguarda a conclusão das investigações por parte da Polícia Civil.

“A Seap iniciou uma apuração junto à Corregedoria, para que sejam cumpridas as penalidades cabíveis ao servidor que tinha a posse do armamento (…) e ressalta que não compactua com qualquer atitude ou ação de desvio de conduta”.

A prisão foi na tarde de quinta-feira (20), na zona rural do município. Segundo a Polícia, ele seria integrante de grupo criminoso e já foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 23/2023/06:47:27 com G1PA

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...