PA-SEMU abre Processo Seletivo com total de 25 vagas

Teste de títulos versará sobre as capacidades dos candidatos antes da admissão

A Secretaria de Estado das Mulheres – SEMU, em Belém no Estado do Pará, abre novo Processo Seletivo com objetivo de preencher 25 vagas para determinados cargos.

As áreas estão divididas abaixo: Analista de Gestão em Informática (1); Analista de Gestão Pública – Administração (3); Analista de Gestão Pública – Psicologia (3); Analista de Gestão Pública – Serviços Social (3); Analista de Gestão Pública – Ciências Sociais (1); Analista de Gestão Pública – Pedagogia (3); Assistente Administrativo (8); Assistente de Informática (2).

A fim de atuar nos cargos é necessário que o candidato tenha a idade mínima de 18 anos, esteja em dia com as obrigações eleitorais, e militares quando do sexo masculino, tenha nível médio, técnico ou graduação na área, e dentre outros. Para pessoas que gozam das características listadas no edital, uma porcentagem de vagas será reservada.

O valor da remuneração será de R$ 1.320,00 a R$ 1.724,64, com carga horária de 30 horas semanais, e ainda auxílio de R$ 1.000,00.

As inscrições devem ser realizadas nos dias 11 a 12 de dezembro de 2023 até 23h59, via site da SIPROS. Não há cobrança de taxa de participação.

Da Seleção

A avaliação se dará em Análise curricular de documental via sistema de inscrição, de caráter classificatório e eliminatório, Entrevista – presencial, e Comprovação e Análise dos dados informados na inscrição, e no ato da convocação para análise habilitatória contratual.

O Processo Seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por período igual.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/12/2023/06:38:31

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...