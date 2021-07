Operação ‘Verão Protegido’ fiscaliza detentos com tornozeleira eletrônica em balneários do Pará

(Foto:Reprodução) – Além das rondas nas cidades, policiais penais percorreram as praias e realizaram abordagens

A operação “Verão Protegido”, deflagrada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, deu continuidade às ações ostensivas e de patrulha nos balneários paraenses. Por meio da Central Integrada de Monitoramento Eletrônico (Cime), a Seap realizou a fiscalização de custodiados monitorados eletronicamente.

Além das rondas nas cidades, policiais penais percorreram as praias e realizaram abordagens. Pessoas sob monitoramento eletrônico são orientadas sobre o correto uso do equipamento e quem estiver utilizando-o de forma incorreta pode responder Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) e regredir de pena.

Segundo a Seap, o órgão trabalha para garantir a segurança da população durante as férias escolares, por meio de ações em conjunto com os demais órgãos de segurança pública.

As ações no fim de semana foram realizadas também nas redondezas do Complexo Penitenciário de Santa Izabel, na sexta-feira (16). O objetivo da operação, realizada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), é reforçar a segurança das proximidades do complexo, mantendo a segurança aos servidores, pessoas privadas de liberdade e sociedade.

A ação é executada pela Diretoria de Administração Penitenciária e conta com o apoio do Comando de Operações Especiais (CME), da Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Além das patrulhas realizadas, a vigilância aproximada dentro das casas penais está intensificada. A operação continuará até o fim de julho.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...