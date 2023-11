Padre se casa e foge com jovem de 18 anos para Itália

Arcebispo responsável pela arquidiocese na qual sacerdote pertencia já condenava algumas das atitudes dele: “totalmente impróprias para um padre”.

Um padre de 30 anos se casou e fugiu com uma jovem de 18 anos no Alabama, nos Estados Unidos. O casal teria aguardado que ela completasse a maioridade para oficializar o relacionamento e seguir para nova residência na Itália. Até o momento, o Vaticano ainda não expulsou oficialmente o sacerdote.

O relacionamento de Alex Crow com a recém-formada no ensino médio foi descoberto após as autoridades tomarem conhecimento de uma carta de amor redigida por ele destinada a ela. A mensagem de amor foi enviada no Dia dos Namorados (celebrado em fevereiro, nos EUA), quando ela ainda era uma estudante. Segundo informações do NYC Post, ela teria sido aluna ocasional das aulas de teologia ministrada por Alan.

O arcebispo Rodi, responsável pela arquidiocese na qual Crow pertencia, já condenava algumas das atitudes dele, as quais considerava “totalmente impróprias para um padre”, e confirmou que ele não pode atuar mais como sacerdote. “Ele foi informado que não pode mais exercer o ministério como padre, nem dizer às pessoas que é padre, nem se vestir como padre”, disse ele.

“As recentes notícias do casamento civil de Crow apenas confirmam o julgamento do Arcebispo. O arcebispo Rodi prevê que o Vaticano acabará por laicizar Alex Crow”, dizia um comunicado da arquidiocese responsável pelo padre.

O xerife do condado de Mobile, Paul Burch, disse durante o verão que acreditava que “houve alguma preparação” entre Crow, que foi ordenado em 2021, e a adolescente, considerando a diferença de idade. O promotor distrital do condado anunciou no início deste mês que uma investigação sobre irregularidades criminais foi encerrada, segundo relatos. Já o promotor público Keith Blackwood disse que a jovem se reuniu com os promotores e se recusou a responder a quaisquer perguntas.

Fonte: Por O Tempo/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/11/2023/08:57:11

