Pai e filha morrem após serem atropelados por viatura da Polícia em Belém | PA

Pai e filha morrem após serem atropelados por viatura da Polícia na Grande Belém — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo a PM, o veículo estava em alta velocidade pois perseguia um homem suspeito que estava em uma motocicleta.

Pai e filha morrem após serem atropelados na tarde de segunda-feira (21) por uma viatura da Polícia Militar, na Rua Francisco Pereira da Silva, bairro Jaderlândia, município de Castanhal, região metropolitana de Belém.

As vítimas, identificada como Elson e Emailane, estavam em uma motocicleta quando foram atingidas pelo veículo. Os dois morreram ainda no local.

O pai levava a filha de 18 anos para o trabalho quando o atropelamento aconteceu. Uma câmera de segurança gravou o momento que viatura passa em alta velocidade.

Segundo a PM, a viatura estava perseguindo um homem suspeito que estava de moto, mas depois do acidente ficaram no local para prestar apoio as vítimas.

Segundo familiares das vítimas, os dois transitavam de capacete, o que é contestado pela Polícia, e afirmam que o atropelamento só ocorreu porque a sirene da viatura não estaria ligada.

O cruzamento onde ocorreu a morte é considerado perigoso por conta do fluxo de carros que passam pela região e a falta de sinalização também é um fator que já facilitou outros acidentes que ocorreram no local.

Em nota, a Polícia Militar lamentou as mortes e informou que os policiais envolvidos no acidente foram afastados. Além disso, um inquérito foi aberto para investigar o caso.

A PM também detalhou que o setor psicossocial da corporação está prestando apoio psicológico aos envolvidos.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Castanhal apura o caso e que perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas.

O velório do pai e filho acontece nesta terça-feira (22), em uma igreja adventista no bairro Jaderlandia.

