Personal trainer é assassinado meses após morte da esposa

O crime aconteceu na última segunda-feira (21). | Reprodução

O homem foi assassinado em Petrolina, oito meses após a morte da esposa. Crime ocorreu em frente a casa dele e está sob investigação da polícia

É clichê, mas é fato que todos concordam que a única certeza da vida é a morte. Contudo, o que não se espera é que esse momento tão doloroso seja em um curto espaço de tempo dentro da mesma família, como ocorrido recentemente no nordeste do Brasil e que ganhou os noticiários.

Um personal trainer de 36 anos foi assassinado a tiros na frente da própria casa menos de um ano após a esposa morrer vítima de choque elétrico em Petrolina (PE).

Giovanny Diniz Carvalho foi baleado por um homem que usava uma balaclava. O momento em que ele foi atacado foi gravado por câmeras de segurança de uma rua na Vila Mocó, onde ele morava. O crime aconteceu na última segunda-feira (21).

História conhecida após morte da esposa

Em fevereiro, a personal trainer Aila Pimenta, que era casada com Giovanny, morreu ao levar um choque elétrico dentro de casa. Na ocasião, o personal trainer ficou ferido, assim como uma das filhas do casal, de seis anos.

Sobre a morte do homem, ninguém foi preso até o momento. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado na 25ª Delegacia de Homicídios de Petrolina e um inquérito investiga o caso.

Giovanny deixa três filhos, de sete, dois e um ano.

Fonte: Mayra Monteiro – Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2024/15:54:46

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...