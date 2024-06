Pai e mãe são denunciados por estupro de vulnerável contra duas filhas em Paranaíta-MT

(Foto: Reprodução)- No último sábado, dia 01 de junho, foi registrado o boletim de ocorrência, onde uma menina de 13 anos de idade teria sido abusada sexualmente pelo próprio pai. A denúncia foi feita pela irmã da vítima de 22 anos, que relatou ter descoberto o crime somente no período noturno, ao ver a adolescente chorando. A adolescente contou que o pai teria tentado abusar dela diversas vezes, inclusive em locais como um milharal e uma igreja às margens da rodovia. No entanto, as tentativas teriam sido interrompidas por ela. A adolescente somente revelou o ocorrido após muita insistência da irmã.

No caso relatado, a irmã de 22 anos, ainda contou que também havia sido vítima de abuso por parte do mesmo pai quando tinha 13 anos, para sua mãe e para familiares, porém ninguém acreditou nela na época.

A Polícia Militar rapidamente foi atrás do suspeitos. A mãe de 45 anos foi localizada em sua residência junto do marido de 48 anos, que acabou fugindo ao avistar a polícia. A mulher relatou que estava ajudando o suspeito a fugir para sua terra natal, o Maranhão, e mostrou mensagens de WhatsApp trocadas com ele sobre a fuga.

Diante dos fatos, a mulher foi conduzida pela polícia por facilitar a fuga do suspeito e ser considerada omissa diante dos crimes cometidos. Seu celular também foi apreendido para que as conversas de WhatsApp com o suspeito sejam periciadas.

Os casos estão sendo investigados pela delegacia de Polícia Civil de Paranaíta, e medidas estão sendo tomadas para garantir a segurança das vítimas e a punição dos responsáveis pelos abusos. A população local se mostrou chocada com os crimes e pede por justiça.

