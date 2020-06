Pai enforca e mata filha de um ano a pauladas por vingança da ex

(Foto:Reprodução portal Ariquemes 190) O crime bárbaro foi no Estado de Rondônia, na madrugada desta sexta-feira, 26

Um crime bárbaro foi registrado no município de Ariquemes, no estado de Rondônia. Inconformado com a traição da esposa, Diones Santos Silva enforcou e depois golpeou a própria filha, de um ano e nove meses, a pauladas. Ao saber da tragédia, a mãe da menina passou mal e precisou ser internada. O pai fugiu logo após o crime, mas em seguida se entregou à polícia sem resistência.

Na delegacia, Diones relatou em detalhes o crime. Primeiro ele enforcou a criança e, em seguida, usou um pedaço de madeira para golpeá-la várias vezes até matá-la. Ao delegado, ele argumentou que sofre de depressão e que não suportou lidar com o que chamou de traição da ex-mulher.

Em depoimento à polícia, o pai de Diones contaram que a criança estava sob os cuidados deles provisoriamente, já que os pais tinham se separado recentemente. Alegando estar com saudades da menina, Diones foi até a casa deles e disse que ia levá-la par passar a tarde com ela. Mas a polícia acredita que ele já havia premeditado o crime.

Dions não aceitava a separação e queria reatar o relacionamento, o que levou a ex-mulher a requerer uma medida protetiva para impedi-lo de se aproximar dela. Ele chegou a criar um perfil falso no Facebook para fazer contato com a ex, e ao tomar conhecimento de que ela já estava em outro relacionamento, ficou transtornado e decidiu se vingar matando a menina.

De acordo com o delegado, em nenhum momento o pai mostrou sinal de arrependimento e também não manifestou ter nenhum problema de sanidade mental. “Ele abia o que estava fazendo, tinha consciência e vontade de praticar o que fez”, contou Leandro Balensiefer. O pai de Dione contou que o ato do filho transformou a vida da família em um pesadelo e jamais imaginaria que ele seria capaz de tamanha monstruosidade.

O corpo da bebê foi liberado para sepultamento após os trabalhos policiais e periciais criminais. As autoridades informaram que Diones já está preso e permanecerá à disposição da Justiça.

Ariquemes é a terceira maior cidade de Rondônia e fica na região leste do estado. A cidade, localizada a 198 quilômetros da capital, Porto Velho, só foi emancipada em 1977. Segundo o último Censo feito pelo IBGE, em 2010, o município tinha mais de 90 mil habitantes

