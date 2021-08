Palmeiras quebra jejum no Brasileiro ao bater Athletico-PR e reduz vantagem do Atlético-MG

Após quatro rodadas de jejum no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfim voltou a vencer na noite deste sábado. No Allianz Parque, com gols de Luan e Rony, o time alviverde ganhou do Athletico-PR por 2 a 1 e reduziu a vantagem do Atlético-MG na liderança.

Com 35 pontos ganhos, o Palmeiras figura na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG lidera com 38 e enfrenta o Red Bull Bragantino às 20h30 (de Brasília) deste domingo, no Estádio Nabi Abi Chedid. Já o Athletico-PR tem 23 pontos e aparece no nono posto.

Pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR volta a campo para enfrentar o Sport às 18h15 do próximo domingo, na Arena da Baixada. Com o jogo contra o Ceará adiado, o Palmeiras pega o Flamengo às 16 horas de 12 de setembro, no Allianz Parque, pela 20ª rodada.

O Jogo – Após um início de partida equilibrado, o Palmeiras conseguiu inaugurar o marcador aos 21 minutos do primeiro tempo. Raphael Veiga cobrou escanteio pelo lado direito e o zagueiro Luan usou a cabeça para colocar a bola no canto do goleiro Santos.

O Palmeiras teve um gol anulado por falta de Danilo sobre Abner e perdeu uma grande chance de ampliar ainda no primeiro tempo. Dudu arrancou pela direita, carregou pelo meio e deixou Willian na cara de Santos pela esquerda, mas o atacante finalizou para fora.

Dois minutos antes do fim da etapa inicial no Allianz Parque, Bissoli limpou a marcação dentro da área e bateu rasteiro para vencer Weverton, mas o árbitro Leandro Vuaden decidiu anular o gol e marcou toque no braço de Terans na origem da jogada.

O Athletico-PR melhorou na etapa complementar e empatou o marcador aos 20 minutos. Em jogada pelo meio, com a marcação palmeirense um tanto distante, Terans ajeitou e Bissoli bateu forte da entrada da área para acertar o canto direito do goleiro Weverton.

O Palmeiras respondeu rapidamente e retomou a vantagem no placar aos 25 minutos. Breno Lopes desceu pela direita e tocou para Deyverson, que cruzou para Rony. De canhota, o atacante ajeitou e chutou para desempatar, mas preferiu não celebrar contra seu ex-time.

Durante os minutos finais, para fortalecer a marcação, Abel Ferreira promoveu as entradas dos volantes Patrick de Paula e Felipe Melo. O Palmeiras, assim, conseguiu conter o Athletico-PR até o final da partida e enfim reencontrou a vitória no Campeonato Brasileiro.

