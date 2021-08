Corinthians vence o Grêmio com gol de Jô e embala no Brasileirão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

E foi dessa forma que saiu o único gol do jogo, mas quem aproveitou foi o Corinthians. Vitinho bateu falta e Jô subiu livre para mandar para as redes na etapa final.

O Corinthians fez 1 a 0 em cima do Grêmio na noite deste sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Sylvinho, agora, está invicto há quatro jogos e soma três triunfos seguidos na competição.

