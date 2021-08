Mercado Livre disponibiliza capacitações on-line e gratuitas

A oferta é feita através de plataforma educacional; cursos são na área de marketing digital

A plataforma educacional Mercado Ads Academy, do Mercado Livre, está disponibilizando cursos 100% virtuais e gratuitos para quem deseja ampliar os conhecimentos em marketing digital. As especializações são voltadas para agências, empresas, vendedores e estudantes de marketing e publicidade. Os cursos, que oferecem certificação, são focados nas áreas de branding, performance e programática.

Para ter acesso aos módulos de estudos dos cursos, basta acessar a Mercado Ads Academy e realizar a inscrição. Até o momento foram disponibilizados quatro módulos com diferentes cursos cada. São eles:

– Brand Building: é ensinado como criar campanhas de Branding para posicionar sua marca na mente do consumidor;

– Fundamentals: são apresentados níveis introdutórios dos cursos de Brand Building e Product Ads;

– Product Ads: os alunos aprendem a criar campanhas publicitárias e melhorar a exposição dos seus produtos nos resultados de busca do Mercado Livre;

– Audience Deals: como criar campanhas automatizadas em tempo real com o uso da tecnologia e conhecimento das audiências.

Após a conclusão do curso, o estudante poderá responder o questionário e obter a pontuação exigida para receber o certificado. São exigidos pelo menos 80% de acerto da prova. Caso não atinja a porcentagem, é possível que o estudante faça o teste novamente após 24 horas.

“O objetivo da plataforma é oferecer conhecimento ao público geral, em específico àqueles que anunciam no Mercado Livre, tendo sucesso em suas vendas. Queremos educar o mercado com soluções de advertising no e-commerce. Portanto, o Mercado Ads Academy chega para proporcionar formações diferenciadas e criar oportunidades para profissionais da área se destacarem no mercado”, comenta Fabiana Manfredi, diretora sênior de Mercado Ads.

