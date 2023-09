‘Defendi meu bem maior, minha filha’, diz policial que atirou em cão com criança no colo no MT;VÍDEO

Policial atira em cachorro em Cuiabá — Foto: Reprodução

Imagens mostram momento em que cachorro corre em direção de PM antes de ser morto;

Soldado da PM, Ricker Maximiano de Moraes chegava em casa quando o pitbull do vizinho saiu pela rua e foi na direção dele, enquanto segurava a filha. O tutor do animal disse que vem sendo ameaçado com intimidações desde o ocorrido.

O policial militar Ricker Maximiano de Moraes, de 33 anos, afirmou em entrevista ao g1, nesta quinta-feira (28), que escolheu defender a filha e a família diante da aproximação repentina de um pitbull — da raça american bully —, no dia 3 de setembro deste ano no Bairro Shangri-lá em Cuiabá. (Veja vídeo abaixo).

As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o militar chega no portão da própria casa, segurando a filha no colo, enquanto outros familiares dele esperavam dentro do carro. Pouco depois, o cachorro escapa da casa vizinha e atravessa a rua, indo na direção de Moraes, que saca uma arma e atira contra o animal.

Ao g1, o militar contou que foi a primeira vez que viu o cão, mas não teve dúvidas na hora de agir.

“Já está explícito o que aconteceu. Eu defendi meu bem maior, que é minha filha, minha família. Foi a primeira vez que acontece isso. Nunca vi esse cachorro saindo antes, mas é um pitbull. Estamos falando de um cachorro que tem histórico agressivo. Quando ataca, a maioria das vítimas são fatais”, afirmou.

O caso veio à tona depois que o tutor do cachorro, que preferiu não se identificar, prestou dois boletins de ocorrência na Polícia Civil, uma sobre a morte do animal e outra por causa das ameaças que passou a sofrer para não denunciar o que havia ocorrido.

Na segunda-feira (25), o tutor do cão disse que o militar foi até a casa dele e teria feito ameaças. O cachorro tinha comportamento dócil e nunca havia atacado ninguém porque vivia dentro da casa, segundo o responsável pelo animal.

Nas redes sociais, o comandante geral da Polícia Militar no estado, Alexandre Mendes, questionou o que as pessoas fariam se estivessem em uma situação semelhante e pediu para que a população não condene a atitude do PM.

Cachorro morreu a tiros em Cuiabá — Foto: Reprodução

🚨BRASIL: Policial que estava com a filha no colo mata cachorro da raça american bully após o animal conseguir escapar de casa após os donos abrirem o portão. O dono do cão denunciou o PM e diz que o animal era dócil. O caso aconteceu em Cuiabá.

pic.twitter.com/ueHdHqmTGl — CHOQUEI (@choquei) September 28, 2023

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2023/08:00:43

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...