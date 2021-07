Palmeiras vence a Católica de novo e terá pela frente o São Paulo nas quartas da Libertadores

Nesta quarta-feira, o Palmeiras voltou a vencer a Universidad Católica por 1 a 0, desta vez no Allianz Parque, e garantiu a vaga nas quartas de final da Libertadores. Na próxima fase do torneio, o Verdão terá pela frente o clássico contra o São Paulo.

O único gol do time comandado por Abel Ferreira foi marcado por Marcos Rocha.

O primeiro tempo foi inteiramente dominado pelo Palmeiras. Antes de abrir o placar, os mandantes acertaram o travessão e pararam em boas defesas do goleiro da Católica. Aos 35 minutos, Marcos Rocha mostrou oportunismo em rebote e fez o gol para o Verdão.

Na etapa final, o cenário não foi muito diferente. Com muito volume ofensivo, o Verdão dominou as ações e desperdiçou diversas oportunidades, perdendo a chance de emplacar uma goleada sobre a Católica. Pérez, goleiro dos chilenos, teve grande atuação no Allianz.

Os jogos entre Palmeiras e São Paulo, pelas quartas da Libertadores, ainda não têm datas definidas. Como teve melhor campanha na fase de grupos, o Verdão disputará o segundo jogo no Allianz Parque. O próximo compromisso do Alviverde é contra o Fluminense, no sábado, às 19h, em casa, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo – A primeira chance da partida foi da Católica, que começou o jogo pressionando. Após bola levantada para dentro da área, Zampedri emendou um belo voleio e exigiu defesa de Weverton. A resposta do Palmeiras veio com Deyverson, que aproveitou cruzamento de Scarpa pela esquerda e desviou de cabeça com perigo.

Na sequência, o Verdão teve duas grandes chances no mesmo lance. Wesley avançou pela direita, cortou para dentro e finalizou, parando em defesa do goleiro. No rebote, Deyverson pegou de primeira e mandou no travessão. Depois, Danilo fez belo lançamento para Wesley, que saiu na cara de Pérez e chutou em cima do arqueiro, desperdiçando oportunidade importante.

Scarpa bateu escanteio pela esquerda, e Deyverson subiu dentro da área para testar e exigir nova intervenção de Pérez. Aos 35 minutos, o Palmeiras conseguiu abrir o placar. Após boa trama pela esquerda, Raphael Veiga acertou chute na trave. No rebote, Marcos Rocha pegou mascado na bola e mandou para as redes.

No retorno do intervalo, a primeira chance foi do Palmeiras. Marcos Rocha desceu pela direita e cruzou na medida para Renan, que chegou batendo e acertou o peito do goleiro da Católica. Depois de bate e rebate dentro da área, Valencia tocou de cabeça e quase deixou tudo igual no Allianz.

Dudu, que entrou no segundo tempo, deu belo passe para Danilo, que invadiu a área e chutou torto. Em seguida, Breno Lopes encontrou Zé Rafael na área, e o meio-campista encheu o pé, parando em Pérez.

Deyverson teve a chance de fazer o segundo do Palmeiras, recebendo passe de calcanhar de Dudu, porém chutou em cima da marcação. Em seguida, Zé Rafael arriscou finalização de fora da área e viu Pérez fazer nova defesa. Sem sofrer defensivamente, o Verdão garantiu a classificação com tranquilidade.

