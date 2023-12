‘Papai Noel’ que estava foragido é preso pela PM

Fugitivo desde 2018, homem vestido de “bom velhinho” cumpria pena por latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Segundo os PMs, Papai Noel estava agitado durante abordagem.

Dezembro mal começou e o “Papai Noel” já foi detido na tarde desse domingo (03), em Santos (SP), pela Polícia Militar (PM). Conforme os policiais, um sujeito com disfarce de “bom velhinho”, comum nessa época do ano, fugitivo desde 2018 da Penitenciária de Guareí, no interior de São Paulo, onde cumpria sentença por roubo seguido de morte acabou sendo abordado e preso.

A abordagem foi registrada pelas câmeras corporais dos policiais envolvidos na ocorrência da Baixada Santista. As imagens mostram o “Papai Noel” andando com traje característico pela Vila Matias, na cidade costeira, quando é interpelado pelos policiais.

Segundo os PMs, o criminoso apresentou agitação. As imagens revelam os policiais saindo da viatura, em uma esquina onde há um bar.

No vídeo, o fugitivo fantasiado como a figura típica do Natal, querida e aguardada ansiosamente pelas crianças, ergue as mãos e as coloca na parede, sem demonstrar qualquer reação.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram uma bolsa com o “Papai Noel” de Santos. Dentro dela, não havia presentes para as crianças. Havia R$ 411,40 em dinheiro vivo e também uma faca.

O homem foi conduzido ao 7º Distrito Policial de Santos, onde foi entregue à Justiça.

Fonte: UOL / e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/12/2023/09:31:24

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...