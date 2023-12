PM é preso por exibir pênis e se masturbar para funcionária de pedágio

O comando da PM fluminense repudia firmemente a conduta do policial e abriu uma investigação interna para apurar a conduta do agente.

As imagens mostram o oficial estacionando o carro com o órgão genital exposto. Enquanto paga e recebe o troco da funcionária, o policial se masturba.

O assédio ocorreu no domingo passado (3/12), em um posto de pedágio em São Gonçalo, na área metropolitana do Rio de Janeiro.

