Pará registra 257.372 casos de Covid-19 e 6.795 mortes

A Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) confirmou neste domingo (8) mais 202 casos de Covid-19 e 5 mortes. Agora são 257.372 casos e 6.795 óbitos no estado.

