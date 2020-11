Homem é preso com material de pornografia infantojuvenil no sul do Pará

PF encontra material de pornografia infantojuvenil com suspeito no sul do Pará — Foto: Divulgação/Polícia Federal

Suspeito foi preso na Operação Dirty Share (compartilhamento sujo), que investiga crimes contra crianças e adolescentes.

A Polícia Federal prendeu um homem com material de pornografia infantojuvenil no município de São Félix do Xingu, no sul do Pará, na manhã deste domingo (8). O suspeito foi preso em flagrante durante a Operação Dirty Share, que significa compartilhamento sujo, que investiga crimes contra crianças e adolescentes.

A operação foi deflagrada pela equipe da PF de Redenção, sudeste do estado, para cumprir mandado de busca e apreensão no endereço residencial do suspeito.

Durante as buscas e com o auxílio de programas de informática da Polícia Federal foram encontrados arquivos de conteúdo pedopornográfico em dispositivos de mídia pertencentes ao investigado. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é crime compartilhar conteúdo de pornografia infantojuvenil, além de de possuir ou armazenar esse tipo de conteúdo.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...